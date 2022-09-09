На портале Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за индексацию родительских пособий

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за индексацию родительского пособия. Об этом сообщает агентство LETA.

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Это количество подписей необходимо для внесения инициативы на рассмотрение в Сейм.

В качестве представителя инициативы указана Сигния Межите. Она пояснила, что цель инициативы — поддержать семьи, в которых один из родителей на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.

В инициативе говорится, что существующий размер родительского пособия исчисляется из размера заработной платы, что уже не соответствует нынешней ситуации, когда зарплата в различных профессиях значительно увеличилась. Также инфляция находится на рекордно высоком уровне, а экономическая ситуация в стране в целом резко и неожиданно изменилась.

Поэтому, по мнению Межите, необходимо немедленно проиндексировать и пересчитать размер родительского пособия, чтобы оно соответствовало реальной ситуации.

Согласно государственному законодательству, средний страховой взнос для расчета родительского пособия производится за период в 12 календарных месяцев, который заканчивается за два месяца до месяца, в котором предоставляется декретный отпуск, и рассчитанная сумма остается неизменной во время всего срока ухода за ребенком, то есть, пока ему не исполнится полтора года.

Автор идеи пояснила, что возникают ситуации, когда семьи сталкиваются с неожиданными финансовыми изменениями, из-за которых могут возникнуть проблемы с обеспечением семьи и погашением всех быстрорастущих коммунальных и других платежей.

"В результате приходится выбирать, какой счет платить, а какой не платить, накапливая долги. Это, скорее всего, повлияет на решения, касающиеся будущего роста семьи и демографической ситуации в стране в целом", — считает Межите.

Поэтому изменения нужно вносить путем индексации родительского пособия и перерасчета соответственно для действующих получателей родительского пособия, убеждена автор инициативы.

По ее словам, от этого у общества появится уверенность в справедливом расчете родительского пособия и в стабильных условиях для роста семьи, а также мотивация честно платить налоги. Такая уверенность является основным соображением, почему многие семьи останавливаются на одном или двух детях или даже решают жить без детей из-за беспокойства о том, будут ли финансы на уровне, при котором семья сможет жить, а не просто выживать.