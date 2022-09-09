На портале Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за индексацию родительских пособий

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за индексацию родительского пособия. Об этом сообщает агентство LETA.
Это количество подписей необходимо для внесения инициативы на рассмотрение в Сейм.
В качестве представителя инициативы указана Сигния Межите. Она пояснила, что цель инициативы — поддержать семьи, в которых один из родителей на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.
В инициативе говорится, что существующий размер родительского пособия исчисляется из размера заработной платы, что уже не соответствует нынешней ситуации, когда зарплата в различных профессиях значительно увеличилась. Также инфляция находится на рекордно высоком уровне, а экономическая ситуация в стране в целом резко и неожиданно изменилась.
Поэтому, по мнению Межите, необходимо немедленно проиндексировать и пересчитать размер родительского пособия, чтобы оно соответствовало реальной ситуации.
Согласно государственному законодательству, средний страховой взнос для расчета родительского пособия производится за период в 12 календарных месяцев, который заканчивается за два месяца до месяца, в котором предоставляется декретный отпуск, и рассчитанная сумма остается неизменной во время всего срока ухода за ребенком, то есть, пока ему не исполнится полтора года.
Автор идеи пояснила, что возникают ситуации, когда семьи сталкиваются с неожиданными финансовыми изменениями, из-за которых могут возникнуть проблемы с обеспечением семьи и погашением всех быстрорастущих коммунальных и других платежей.
"В результате приходится выбирать, какой счет платить, а какой не платить, накапливая долги. Это, скорее всего, повлияет на решения, касающиеся будущего роста семьи и демографической ситуации в стране в целом", — считает Межите.
Поэтому изменения нужно вносить путем индексации родительского пособия и перерасчета соответственно для действующих получателей родительского пособия, убеждена автор инициативы.
По ее словам, от этого у общества появится уверенность в справедливом расчете родительского пособия и в стабильных условиях для роста семьи, а также мотивация честно платить налоги. Такая уверенность является основным соображением, почему многие семьи останавливаются на одном или двух детях или даже решают жить без детей из-за беспокойства о том, будут ли финансы на уровне, при котором семья сможет жить, а не просто выживать.