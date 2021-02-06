На портале manavakcina.lv зарегистрировались уже 43 000 желающих вакцинироваться
Foto: DELFI

В течение всего двух неполных дней на платформе
manavakcina.lv зарегистрировались 43 000 жителей Латвии, изъявивших желание вакцинироваться от Covid-19.

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В пресс-центре Минздрава отметили, что на вечер пятницы было зарегистрировано около 21 000 желающих получить вакцину.

В Минздраве также призвали всех жителей Латвии, достигших 18 лет, подавать заявки на вакцинацию. Платформа manavakcina.lv — это лишь одна из возможностей зарегистрироваться на поучение вакцины. В скором времени ьакая возможность появиться и по телефону.

Представители Минздрава подчеркнули, что вакцинация является добровольной, первыми вакцину получат жители, входящие в приоритетные группы — люди, для жизни и здоровья которых Covid-19 является наиболее опасным.

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LETA

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