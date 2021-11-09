На пособия вакцинированным жителям старше 60 лет выделят 18,45 миллионов евро
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Во вторник Кабинет министров решил выделить 18,45 миллионов евро на выплату пособия в размере 20 евро вакцинированным жителям старше 60 лет. Эта сумма предназначена для выплаты пособий в ноябре и декабре.

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Пособие впервые выплатят в декабре 2021 года, сразу за ноябрь и декабрь. Такой переход необходим, чтобы Государственное агентство социального страхования (VSAA) могло адаптировать свою систему для выплаты пособия, получать необходимую информацию от Национальной службы здоровья и составлять списки для выплаты пособия, объяснили в Министерстве благосостояния.

Уже сообщалось, что с ноября этого года до конца марта 2022 года ежемесячное пособие в размере 20 евро будет выплачиваться всем вакцинированным жителям Латвии старше 60 лет. Так государство решило поддержать пожилых людей ввиду общего роста цен, включая на энергоносители, и способствовать вакцинации от Covid-19 среди большего количества сениоров.

По данным Центрального статистического управления, в начале года в Латвии было 527 220 жителей старше 60 лет.

Служба контроля за неплатежеспособностью проинформировала портал Delfi, что пособие защищено от принудительного отчуждения и не может быть автоматически направлено на покрытие долгов.

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www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv

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