На пост нового министра регионального развития выдвинут Плешс

Политическое объединение "Развитие/За!", имеющее право выдвинуть своего кандидата на пост министра защиты окружающей среды и регионального развития, после того как представитель этой партии Юрис Пуце ушел в отставку, официально объявило имя возможного преемника. Им стал депутат Сейма от "Развитие/За!" Артурс Томс Плешс.

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Кандидатура Плешса будет представлена на собрании входящих в правительственную коалицию партий, сообщает LETA.

Выбор "Для развития Латвии" пал на Плешса, так как он до сих пор работал парламентским секретарем министерства, поэтому лучше всех ориентируется в работе ведомства, сможет обеспечить последовательную реализацию политических инициатив, в том числе закончить работу на административно-территориальной реформе, указали в партии.

Как уже сообщалось, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал в эфире LTV, что министр охраны среды и регионального развития просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. То есть, Пуце незаконно использовал пропуск. Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а сам Пуце решил подать в отставку.

Это не первый раз, когда Пуце покидает должность из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, так как общество Ascendum под руководством его жены Зайги Пуце получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных оказать влияние на политику Минэкономики. Тогдашний министр экономики Даниэлс Павлютс обратился в KNAB с просьбой проверить пожертвования Ascendum и заявил, что сам готовился уволить Пуце.