На пост председателя Национального объединения переизбран Райвис Дзинтарс

В субботу на конгрессе Национального объединения (НО) председателем этой политической силы повторно был избран Райвис Дзинтарс.

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Он был единственным кандидатом на пост председателя партии в этом году.

При голосовании кандидатуру Дзинтарса поддержали 188 членов партии, четверо проголосовали "против", еще шесть воздержались.

Депутат Сейма Дзинтарс возглавляет НО с 2018 года, до этого он на протяжении нескольких лет был сопредседателем данной политической силы.

Кроме того сегодня было избрано правление НО, в который вошли депутаты Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Рихард Колс, Янис Домбрава, Ритварс Янсонс, Эдвинс Шноре, министр сельского хозяйства Каспар Герхардс и представитель молодежной организации Роберт Озолс.

В состав правления также вошли европарламентарий Роберт Зиле, Имант Парадниекс, Гинта Вилцане, Артур Бутанс, Янис Исалниекс, Янис Эглитс, министр культуры Наурис Пунтулис, Эдвард Ратниекс и Райвис Абелниекс.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся ежегодный конгресс НО, на котором обсуждались ближайшие цели и приоритеты партии, а также было избрано новое правление.