На пост председателя Национального объединения переизбран Райвис Дзинтарс
Foto: LETA

В субботу на конгрессе Национального объединения (НО) председателем этой политической силы повторно был избран Райвис Дзинтарс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он был единственным кандидатом на пост председателя партии в этом году.

При голосовании кандидатуру Дзинтарса поддержали 188 членов партии, четверо проголосовали "против", еще шесть воздержались.

Депутат Сейма Дзинтарс возглавляет НО с 2018 года, до этого он на протяжении нескольких лет был сопредседателем данной политической силы.

Кроме того сегодня было избрано правление НО, в который вошли депутаты Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Рихард Колс, Янис Домбрава, Ритварс Янсонс, Эдвинс Шноре, министр сельского хозяйства Каспар Герхардс и представитель молодежной организации Роберт Озолс.

В состав правления также вошли европарламентарий Роберт Зиле, Имант Парадниекс, Гинта Вилцане, Артур Бутанс, Янис Исалниекс, Янис Эглитс, министр культуры Наурис Пунтулис, Эдвард Ратниекс и Райвис Абелниекс.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся ежегодный конгресс НО, на котором обсуждались ближайшие цели и приоритеты партии, а также было избрано новое правление.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе