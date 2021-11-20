На пост председателя партии "Честь служить Риге" выдвинут Олег Буров
Foto: LETA

На пост председателя партии "Честь служить Риге" выдвинут депутат Рижской думы, бывший мэр Риги Олег Буров.

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Такое предложение на конгрессе партии озвучил Андрис Америкс, который ранее объявил о своем решении оставить пост председателя партии, который он занимал с 2012 года.

За избрание Бурова еще должны проголосовать члены партии.

Как уже ранее писал портал Delfi, Америкс сообщил, что оставляет свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Кроме того, он выступает за то, чтобы в преддверии парламентских выборов в 2022 году в партии была молодая команда и новые лидеры.

20 ноября состоится 10-й конгресс партии "Честь служить Риге", на котором будет избран новый председатель, а также правление. На конгрессе будет обсуждаться и возможное участие партии в выборах в 14-й Сейм.

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Честь служить Риге Олег Буров Андрис Америкс Европарламент
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