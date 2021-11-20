На пост председателя партии "Честь служить Риге" выдвинут Олег Буров

На пост председателя партии "Честь служить Риге" выдвинут депутат Рижской думы, бывший мэр Риги Олег Буров.
Такое предложение на конгрессе партии озвучил Андрис Америкс, который ранее объявил о своем решении оставить пост председателя партии, который он занимал с 2012 года.
За избрание Бурова еще должны проголосовать члены партии.
Как уже ранее писал портал Delfi, Америкс сообщил, что оставляет свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Кроме того, он выступает за то, чтобы в преддверии парламентских выборов в 2022 году в партии была молодая команда и новые лидеры.
20 ноября состоится 10-й конгресс партии "Честь служить Риге", на котором будет избран новый председатель, а также правление. На конгрессе будет обсуждаться и возможное участие партии в выборах в 14-й Сейм.