На посту начальника VUGD утвержден Балтманис

Во вторник, 21 марта правительство утвердило в должности главы Государственной пожарно-спасательной службы полковника Мартиньша Балтманиса.

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Ранее Балтманис отметил, что у него будет три приоритетных направления деятельности: во-первых, забота о сотрудниках службы - чтобы их было в достаточном количестве и они были хорошо обучены; во-вторых, он постарается оснастить работников VUGD современным снаряжением; в-третьих, работа над развитием инфраструктуры.

Оценивая проект бюджета на 2023 год, Балтманис указал, что в него включено запрашиваемое финансирование, которое относится на закупку автомобилей. Также включены разные мероприятия, которые касаются инфраструктуры.

Что касается зарплат, то в прошлом году было отмечено повышение на 10%, в свою очередь, в проекте бюджета на текущий год повышение не запланировано, хотя есть отдельные позиции, которые касаются оплаты праздничных дней. Оплата труда пожарных по-прежнему "отстает" от зарплат в народном хозяйстве, поэтому этот вопрос будет одним из приоритетных.

Закон предусматривает, что руководитель службы назначается на пятилетний срок министром после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

Как сообщалось, с 1 октября 2018 года Балтманис занимает пост заместителя главы ГПСС. Он начал свою карьеру пожарного в Даугавпилсе, в 2003 году. Позже он занимал пост командира ГПСС Даугавпилса, главного инспектора Управления гражданской обороны ГПСС, а затем возглавил это управление.

Ранее уже сообщалось, что 31 марта с должности начальника Государственной пожарно-спасательной службы уходит Оскарс Аболиньш, проработавший в этой системе более 31 года. Пост главы ГПСС он занимал 12 лет.