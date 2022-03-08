На повышение энергоэффективности одноквартирных и двухквартирных домов выделят более 3 млн евро

Во вторник Кабинет министров решил выделить 3 269 229 евро из Государственного фонда энергоэффективности на повышение энергоэффективности одноквартирных и двухквартирных жилых домов. Выделенная сумма позволит произвести ремонт примерно 600 домов.

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Двухквартирными домами считаются как рядные, так и отдельно стоящие двухквартирные дома.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 17 ноября 2021 года об апроприационном распределении средств между бюджетными программами и подпрограммами Министерства экономики было поддержано выделение финансирование на подпрограмму "Внедрение политики энергоэффективности".

Эти средства были переведены в Государственный фонд энергоэффективности, которым управляет Altum.

Министерство экономики призвало использовать это перераспределенное финансирование из государственного бюджета для повышения энергоэффективности частных домов.

До сих пор программа поддержки повышения энергоэффективности частных домов предусматривала оказание финансовой поддержки ремонтов 200 частных домов на сумму 1,46 млн евро, было подано 392 заявки на помощь.

Заявки на все доступное финансирование (со значительным запасом) были поданы в период с 27 мая по 1 июля 2021 года, а на 24 ноября заключено 200 договоров на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности.

Еще 600 жилых домов

Средства Государственного фонда энергоэффективности в размере 3 269 229 евро обеспечат ремонт еще примерно 600 частных домов, сообщает Министерство экономики.

Предусматривается, что домовладельцы смогут получить поддержку не только на проведение мероприятий энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии, но и на повышение класса энергоэффективности здания. В дальнейшем поддержка также будет доступна только для установки технологического оборудования для производства электроэнергии микрогенерации — для установки солнечных батарей и малых ветрогенераторов.

Также расширен потенциальный круг получателей такой поддержки. В дальнейшем можно будет получать поддержку не только на ремонт одноквартирного дома, но и на ремонт двухквартирных жилых домов, как сдвоенных, так и отдельных. В будущем помощь государства смогут получить владельцы частных домов по всей Латвии, включая Ригу, Рижский район, Юрмалу, другие самоуправления пригорода.

В рамках программы получить поддержку сможет физическое лицо, имеющее право собственности на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию и не осуществляющее хозяйственную деятельность на этом объекте недвижимости.

Виды поддержки

Можно будет получить различные виды поддержки — государственную гарантию, техническую помощь и грант. Максимальная сумма поддержки составит 6000 евро.

Поручительство (гарантия) предоставляется, если для банковского кредита требуется дополнительное обеспечение, и оно может составлять до 30% от суммы кредита, но не более 20 000 евро. Любое физическое лицо, владеющее частным домом, в котором не ведется хозяйственная деятельность и являющимся одноквартирным или двухквартирным домом по классификации зданий, будет иметь право на поддержку в виде такой гарантии.

Техническая помощь и гранты будут доступны, если получатель поддержки — лицо, с которым живет и на иждивении которого находится как минимум один ребенок или беременной женщиной, и получатель поддержки указан как отец будущего ребенка. Для получения поддержки на реновацию жилого дома и повышение энергоэффективности необходимо будет разработать оценку энергоэффективности жилого дома и другую документацию.

Собственник жилья также сможет получить грант, если будет приобретено и установлено только электрогенерирующее оборудование мощностью до 11,1 киловатт (кВт), с подключением к общей сети электроснабжения или без него. Также грант будет доступен для установки солнечных панелей и ветрогенераторов в зависимости от мощности установленного оборудования (инвертора).

Размер дотации будет зависеть от мощности инвертора:

до 0,99 кВт — 700 евро;

от 1 до 1,99 кВт — 1000 евро;

от 2 до 2,99 кВт — 1400 евро;

от 3 до 3,99 кВт — 1800 евро;

от 4 до 4,99 кВТ — 2200 евро

от 5 до 5,99 кВТ — 2500 евро;

от 6 до 6,99 кВТ — 2800 евро;

от 7 до 7,99 кВТ — 3200 евро

от 8 до 8,99 кВТ — 3500 евро;

от 9 до 9,99 кВТ — 3800 евро;

от 10 до 11,1 кВТ — 4000 евро.

Как будут подаваться заявки?

Первым делом домовладелец должен будет подать заявку в Altum. В свою очередь, Altum оценит заявку и предоставит ответ заявителю. Если решение будет положительным, Altum заключит соглашение с получателем поддержки и тогда можно будет начать реализацию запланированных мероприятий. Как и прежде, помощь будет выплачиваться только после реализации мероприятий, когда достигнутые результаты могут быть документально подтверждены.

После реализации мероприятий по повышению энергоэффективности получатель поддержки должен будет обеспечить, чтобы класс энергоэффективности жилого дома был повышен и был не ниже класса энергоэффективности зданий С. Потребление теплоэнергии жилым домом должно быть снижено не менее чем на 20%.

Если получатель поддержки закупает технологическое оборудование для производства микрогенерирующей электроэнергии, необходимо обеспечить, чтобы расчетное сокращение первичной энергии составляло не менее 20%, а вырабатываемая электроэнергия использовалась для собственного потребления. Использование не менее 80% электроэнергии, произведенной для собственного потребления в течение года, считается собственным потреблением.

Получатель поддержки также должен обеспечить, чтобы мощность производства электроэнергии, разрешенная в подключении, не превышала 50% от максимальной потребляемой нагрузки, разрешенной в подключении.

Нельзя будет получать помощь на проведение тех же самых мероприятий от других государственных и муниципальных программ. Например, если получатель поддержки подал заявку на финансирование Altum для установки солнечных панелей, он больше не будет иметь право получить помощь в рамках проекта поддержки установки солнечных панелей, реализуемого Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.