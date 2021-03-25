На повышение зарплат педагогов в 2023 году потребуется около 125 млн евро
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На реализацию новой модели зарплат педагогов в 2023 году из госбюджета, предположительно, дополнительно потребуется 125 млн евро, заявила старший эксперт департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Модра Янсоне.

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Она подчеркнула, что эта сумма является очень ориентировочной и не включает все финансовые нюансы, а также точные расчеты в отношении частного образовательного сектора, расходы дошкольных образовательных учреждений и прибавку для специальных учебных заведений. Также в расчет не включены находящиеся в подчинении Министерства культуры школы. Янсоне подчеркнула, что эта сумма еще обязательно изменится.

Она пояснила, что на весь 2023 год из госбюджета ориентировочно необходима дополнительная сумма в размере 125 млн евро. Эта сумма включает увеличение минимальной учительской ставки за 40-часовую рабочую неделю до 1200 евро, а также расчет о 20-процентной оплате выполнения других обязанностей. Такая ориентировочная сумма может дополнительно потребоваться, если распределение нагрузки учителя будет следующим: 80% на прямые обязанности и 20% — на другие.

В свою очередь при отведении 60% на прямые обязанности и 40% на другие обязанности из госбюджета на весь 2023 год, по предварительным подсчетам, потребуется 220 млн евро. Янсоне подчеркнула, что эта сумма также является приблизительной и не включает множество нюансов.

Она напомнила, что новую модель оплаты труда учителей необходимо ввести с 1 сентября 2022 года, поэтому точные расчеты будут произведены в ближайшее время. К этой задаче будет привлечен ряд экспертов, в том числе из Банка Латвии, чтобы получить уверенность в отсутствии ошибок.

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LETA

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LETA
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