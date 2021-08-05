На правом берегу Даугавы в Риге сегодня не будет горячей воды
Foto: Shutterstock

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и вовремя выявить возможные места повреждения тепловых сетей, АО Rīgas siltums сегодня проведет гидравлическую проверку тепловых сетей на правом берегу Даугавы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили агентству LЕТА представители Рижской думы и Rīgas siltums, места возможных повреждений следует обнаруживать вовремя, поскольку в случае их прорыва зимой не будет горячей воды и отопления.

Во время проверки не будут получать горячую воду жители Вецриги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинкалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоти, Румбулы, Шкиротавы, Скансте, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Подачу горячей воды планируется возобновить сегодня вечером — за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения. Там подача горячей воды может быть прервана до устранения повреждений.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать обо всех обнаруженных в ходе гидравлической проверки утечках воды, позвонив по бесплатному телефону 80 000 090.

Компания напоминает, что владельцы зданий и управляющие домами должны обеспечить безопасное отключение тепловых систем от тепловых сетей. Rīgas siltums приносит извинения за причиненные неудобства.

Source

LETA

Sharing Options

19

Source

LETA

Tags

Пурвциемс Чиекуркалнс Межциемс Rīgas siltums Дрейлини Кенгарагс Межапарк
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе