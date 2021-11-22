На праздничной неделе темп вакцинации от Covid-19 замедлился

На праздничной неделе, на которую выпали четыре выходных дня, темп вакцинации от Covid-19 снизился, но все равно был выше, чем в "пустые недели" этим летом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По предварительным данным, на прошлой неделе было вакцинировано около 46 000 человек, или в среднем около 6 600 человек в день. Эти данные могут меняться, так как медучреждения вводят информацию о вакцинации с задержкой в несколько дней. В предыдущие пять недель уровень вакцинации был относительно высоким, а количество людей, вакцинированных от Covid-19, составляло в среднем около 12 000 в день.

Число получателей первой вакцины в последние недели сокращается, и эксперты ранее указывали, что эта тенденция может сигнализировать о потенциальном снижении общей активности. На прошлой неделе только около 11 000 из примерно 46 000 прививок от Covid-19 были первыми. Для сравнения, за неделю с 18 октября из 89 000 прививок 47 000 были первыми.

В воскресенье прививку от Covid-19 получили по крайней мере 1115 человек, в том числе 284 человека — первую прививку, а 631 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 231 человек был привит однократной вакциной Johnson&Johnson.

Темпы вакцинации третьей дозой уже не сильно отстают от вакцинации первой дозой — вчера бустерную прививку получили 200 человек.

В данный момент процесс вакцинации в Латвии завершили 1,14 миллиона человек, или 60,6% от общей численности населения страны.



