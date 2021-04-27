На праздничных выходных планируется привить 10 000 человек в 16 центрах по всей Латвии
Foto: LETA

На сайте manavakcina.lv появилось 10 000 свободных мест для записи на вакцинацию на праздничных выходных. Получить вакцину можно будет в 16 центрах вакцинации по всей Латвии.

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1-4 мая там будут прививаться люди из приоритетных групп. Будут использоваться вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Поскольку с 3 мая начинается вакцинация всех желающих, центры вакцинации теперь будут работать не только по выходным, но и каждый день.

В Риге будут работать четыре центра массовой вакцинации — выставочный зал на Кипсале, центр ATTA, Дом Конгрессов и гастрономический павильон Центрального рынка. В Цесисе центр вакцинации будет работать в бывшем магазине Super Netto, в Валмиере — в культуром центре, в Резекне — в латгальском посольстве Gors, в Даугавпилсе — во Дворце культуры и спорта на улице Парадес, 7, в Елгаве — в Земгальском Олимпийском центре, в Лиепае — в Олимпийском центре, в Юрмале — в Спортивной школе, в Тукумсе — в спортзале Тукумской 3-й начальной школы, в Кулдиге — в Легкоатлетическом манеже, в Саласпилсе — в Спортивном холле и в Кекаве — в Кекавской средней школе.

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