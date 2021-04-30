На праздничных выходных полиция усилит контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

В выходные дни 1-4 мая полиция будет строже, чем обычно, следить за соблюдением мер эпидемиологической безопасности, в том числе на природных тропах и в гостевых домах, сообщает LETA.

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Все еще запрещены любые публичные и частные мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе, в которых принимают участие до двух домохозяйств, в сумме включающих в себя не более десяти человек.

Ходить в гости к родственникам и друзьям и проводить с ними время в помещении запрещено.

Полиция отмечает, что уставшие от ограничений люди все чаще нарушают ограничения и собираются большими компаниями. Поэтому полиция будет следить за местами, где эти компании могут собираться, в том числе за местами отдыха на природе и за помещениями, принадлежащими религиозным организациям.

С 7 апреля, когда была отменена чрезвычайная ситуация, полиция начала уже 1803 административных процесса о нарушении ограничений. Большая часть из них — 703 — начаты из-за незаполнения анкеты на сайте Covidpass.lv при пересечении границы, а 579 — за нарушения запрета собираться.