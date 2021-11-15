На праздники общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня
Foto: LETA

В праздничные дни, 18 и 19 ноября общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходного дня, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

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В праздничные дни, 18 и 19 ноября общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходного дня, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

В связи с этим в эти дни будут действительны месячные билеты, предусмотренные для использования во все дни, а также часовые билеты для выходных.

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 18 ноября можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной парковки на ул. Кр. Валдемара 5а у Дома конгрессов. 19 ноября платная автостоянка в Старой Риге (зона R), будет работать с 6.00 до 24.00, остальные платные автостоянки будут работать с 9.00 до 17.00, а подземная автостоянка на Кр. Валдемара 5а у Дома конгрессов будет работать в соответствии с действующими тарифами.

В среду, 17 ноября центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас 49/53 будет открыт с 8.00 до 16.00, остальные четыре центра будут работать как обычно - с 9.00 до 19.00. В четверг, 18 ноября все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

19,20 и 21 ноября график работы центра обслуживания клиентов на ул. Спикеру 1 будет с 10.00 до 16.00. Все остальные центры будут закрыты.

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