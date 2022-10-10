На предприятии Sadales tīkls планируют создать подразделение Земессардзе

Оператор системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls планирует официально создать в компании подразделение Земессардзе.

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Представители компании заявили, что в настоящее время в Земессардзе состоят 30 сотрудников предприятия. В сентябре 2022 года они принимали участие в первых совместных военных учениях.

"Уже в ближайшее время предприятие планирует официально создать подразделение Земессардзе", — указали представители компании, добавив, что 16 марта 2022 года в соответствии с разработанным Минобороны комплексным планом национальной обороны, в Латвии вступило в силу положение, позволяющее размещать подразделения Земессардзе на важных стратегических объектах.

Главная цель этих мероприятий — обеспечение безопасности этих объектов, их защита и выполнение важнейших государственных функций в кризисных ситуациях.