На предстоящих выборах в Европарламент от Латвии будут избираться девять, а не восемь депутатов как прежде

На предстоящих выборах, которые состоятся в следующем году, латвийские избиратели смогут избрать девять членов Европейского парламента (вместо восьми предыдущих, сообщила член Европарламента Сандра Калниете ("Новое Единство") в микроблоге Twitter.

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Она отмечает, что Совет Европейского Союза (ЕС) одобрил рекомендацию Европарламента по количеству мест в следующем парламенте.

22 депутата Европарламента будут избраны от Бельгии, 17 — от Болгарии, 21 — от Чехии, 15 — от Дании, 96 — от Германии, 7 — от Эстонии, 14 — от Ирландии, 21 — от Греции, 61 — от Испании, 61 — от Франции. из Хорватии — 12, из Италии — 76, из Кипра — шесть, из Латвии — девять, из Литвы — 11, из Люксембурга — шесть, из Венгрии — 21, с Мальты — шесть, из Нидерландов — 31, из Австрии — 20 , от Польши — 53, от Португалии — 21, от Румынии — 33, от Словении — 9, от Словакии — 15, от Финляндии — 15, а от Швеции — 21 депутат.

Как сообщалось, Европарламент предложил выделить два дополнительных места Испании и Нидерландам, а по одному — Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии, чтобы обеспечить правильное применение принципов постепенной пропорциональности, предусмотренных в договоры ЕС.