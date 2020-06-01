На преодоление Covid-19 и восстановление экономики за два года будет выделено 2 млрд евро, заявил сегодня после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он пояснил, что эти деньги будут распределены примерно на три равные части между пособиями, инфраструктурой и модернизацией. "Думаю, мы добьемся ясности о том, как мы сможем преодолеть кризис", — сказал Кариньш.

В каждой из названных сфер будет доступно примерно 660 млн евро, в том числе около 32 млн евро на культуру и около 42 млн евро на науку. В эту сумму вошли также средства на поддержку туристической и других индустрий. 32 миллиона евро будет выделено на поддержание сферу культуры.

120 миллионов евро выделят на медицину. Например, будут увеличены отделения интенсивной терапии в крупнейших больницах, в том числе региональных, и закуплены новые машины Неотложной медицинской помощи.

"Большая политическая дискуссия, которая "за кадром" велась несколько недель, успешно закончена", заявил премьер.