На приоритеты Минблага в бюджете 2023 года нужны 153 миллиона евро
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Для приоритетных мероприятий Министерства благосостояния в 2023 году дополнительно необходимы 153 миллиона евро, в том числе 123 миллиона евро для мероприятий в сфере благосостояния и 30,5 миллионов евро для межотраслевых мероприятий. Об этом агентству LETA сообщил представитель отдела коммуникации Минблага Эгилс Зариньш.

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В 2023 году планируется ряд инициатив - будут введены новые социальные услуги и новые виды материальной поддержки. Кроме того, предусмотрено повышение доступности имеющихся социальных услуг и увеличение государственной материальной поддержки различным группам населения, в том числе пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Также дополнительное финансирование необходимо для компенсации удорожания энергоресурсов, товаров и услуг, чтобы продолжать оказание услуг в прежнем объеме.

На данный момент достигнуты договоренности по ряду приоритетных мер, которые планируется обсудить в рамках дальнейших переговоров по бюджету 2023 года, сообщил министр благосостояния Гатис Эглитис. В числе приоритетов – введение базовой пенсии, улучшение услуг в сфере внесемейного ухода за детьми, введение приданого для новорожденных, продолжение проекта хосписов, дотации для социальных работников, чтобы повысить их мотивацию и качество работы.

Также министр в рамках переговоров по бюджету намерен выступать за повышение оплаты труда работников сферы благосостояния.

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