На прививку от Covid-19 записалось более 65 000 латвийцев в возрасте от 60 до 70 лет

На прививку от Covid-19 от людей в возрасте от 60 до 70 лет в настоящее время получено более 65 000 заявок, сообщила представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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Вчера министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал распоряжение о начале вакцинации приоритетной группы людей старше 60 лет. В эту группу входят более 241 000 человек.

Стразда отметила, что среди подавших заявки из этой группы также много людей с хроническими заболеваниями, поэтому, возможно, они уже получили вакцину.

С учетом многочисленности этой возрастной группы ее вакцинация будет проводиться постепенно. В первую очередь приглашения на прививку получат те люди из этой группы, которые подали заявки на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или у семейного врача. Они будут приглашены на прививку в центры массовой вакцинации, медучреждения и к семейным врачам в ближайшие дни.

Как сообщалось, в целях более быстрой вакцинации рассматривается возможность еще на два дня продлить работу отдельных центров массовой вакцинации.

Одновременно принято решение расширить группы вакцинируемых. С субботы могут прививаться родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.

Люди старше 70 лет могут подавать заявки на прививку без очереди.