На продолжение начатого в прошлом году ремонта дорог выделят 23,8 млн евро
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Комиссия Сейма по финансам и бюджету во вторник поддержала выделение из средств на непредвиденные расходы 23 788 934 миллиона евро Министерству сообщения. Средства пойдут на продолжение ремонта дорог, начатого в прошлом году.

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Из общей суммы 11 870 485 евро будут направлены на продолжение начатого ранее строительства государственных дорог и дорог местного значения, а еще 11 918 449 евро необходимы для развития сети автодорог в рамах административно-территориальной реформы.

Все начатые в 2021 году строительные работы не были завершены, так как финансирование по сравнению с запланированным было объемным, средства были выделены уже в начале строительного сезона и было невозможно своевременно подготовить необходимую техническую документацию, указывают в Минсообщения.

После разработки технической документации в мае был начат процесс закупки, в свою очередь, договора заключены в июле — то есть уже во второй половине строительного сезона. Учитывая влияние погодных условий, работы пришлось прекратить в августе. В итоге финансирование не было полностью освоено и требуется в 2022 году.

В целом на выделенные средства в этому году планируется отремонтировать покрытие на дорогах протяженностью 330 километров.

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