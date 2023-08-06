На проект "понимание жителями Латвии демократии" выделят 140 тысяч евро
Foto: LETA

Фонд "Активные жители" (Aktīvo iedzīvotāju fonds, AIF) в августе объявит последний конкурс проектов на реализацию коммуникационной кампании о важности и пользе демократии.

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Цель конкурса проектов — путем финансирования коммуникационной кампании содействовать пониманию жителями Латвии демократии и важности участия людей в демократических процессах. Конкурс должен формировать позитивное отношение к демократии.

Кампания должна показать примеры различных форм участия и методов вовлечения, а также должна быть направлена ​​на охват как можно более широкой общественности по всей Латвии.

Финансирование, доступное в рамках конкурса, составляет 140 000 евро. По итогам конкурса будет поддержан всего один проект.

Свои проекты могут представлять ассоциации или фонды, при этом в реализации кампании должны участвовать опытные специалисты по коммуникациям.

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