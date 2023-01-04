На прошлой неделе были госпитализированы 173 пациента с гриппом

За прошедшую неделю в латвийские больницы было доставлено 173 человека с диагнозом грипп, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе интенсивность гриппа увеличилась до 766,5 случая на 100 000 населения, тогда как неделей ранее она составляла 607,9 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе была получена информация от 41 практики семейных врачей, в которых 39% от общего числа обратившихся пациентов составляли больные с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее их было 37%.

Семейные врачи сообщили о 557 клинически подтвержденных случаях гриппа.

Еще у 68 пациентов диагностирована пневмония.

В больницах в этот период было зарегистрировано 173 пациента с гриппом, из них 108 в Риге, 25 в Валмиере, 18 в Даугавпилсе, 13 в Екабпилсе, семь в Вентспилсе и два в Лиепае. Также поступили сообщения о 39 госпитализированных больных пневмонией, вызванной гриппом, в том числе 26 человек в Риге, 12 в Даугавпилсе и один в Валмиере.

Как сообщалось, 8 декабря в Латвии началась эпидемия гриппа.