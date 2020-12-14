На прошлой неделе число госпитализированных с Covid-19 увеличилось на треть
Foto: LETA

За минувшие сутки госпитализировано 94 пациента с Covid-19, общее число пациентов в стационарах достигло 814, сообщает Национальная служба здоровья.

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39 больных находятся в тяжелом состоянии, 775 — в среднетяжелом. За сутки было выписано 26 пациентов, в том числе один, переведенный в другое медучреждение.

Всего с начала пандемии из больниц выписались 2056 пациентов с Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 90 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 352 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 885 человек, сделано 731 547 тестов.

Количество госпитализированных за неделю выросло на 35% (654 за неделю и в среднем 93 за день). Количество сделанных тестов выросло на 12%, а количество выявленных результатов — на 0,6%. Сейчас каждый день выявляется в среднем 623 новых заболевших.

Примерно половина заболевших — старше 50 лет, и чаще всего люди этой возрастной группы болеют тяжелее.

Быстрее всего инфекция сейчас распространяется в Латгале и Земгале, а ситуация в Риге и Рижском районе немного стабилизировалась, хотя, как напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний, расслабляться рано.

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