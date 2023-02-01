На прошлой неделе число случаев Covid-19 сократилось на 13%

За неделю с 23 по 29 января число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 13%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 154 новых случая Covid-19 и проведено 1606 тестов, что на 15,1% меньше, чем в третью неделю января. Доля положительных результатов составила 9,6%, что на 0,2%% меньше, чем в третью неделю января.

При этом число пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией Covid-19, увеличилось на 2,3%.

За последнюю неделю января было зарегистрировано восемь смертей пациентов с Covid-19, а за третью неделю месяца — девять.