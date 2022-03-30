На прошлой неделе гриппом больше всего болели в Даугавпилсе

На прошлой неделе самая высокая заболеваемость гриппом наблюдалась в Даугавпилсе, а повышенная — в Лиепае, Елгаве и Риге, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в социальных сетях.

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По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом увеличилась более чем в два раза. На 12-й неделе года было зарегистрировано 112,1 случая на 100 000 населения, неделей ранее — 46 случаев на 100 000 жителей.

С гриппом к семейным врачам обратились 74 пациента. 64 случая гриппа зарегистрированы в Даугавпилсе, где заболеваемость составила 745 случая на 100 000 населения, пять случаев в Лиепае (99), три случая в Елгаве (67,1), два случая в Риге (7,1 случая на 100 000 населения).

По данным ЦПКЗ, в Даугавпилсе с гриппом госпитализировано 13 человек, в Риге — три, в Екабпилсе и Валмиере — по одному.

В то же время на прошлой неделе уменьшилось число случаев других острых инфекций верхних дыхательных путей — зарегистрировано 1186 случая, или в среднем 1796,1 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей было 2098,3 случая на 100 тысяч населения.

С пневмонией в практики семейных врачей обратились 12 больных, что составляет 18,2 случая на 100 000 населения.

Как и в предыдущем сезоне 2020-2021 годов, сообщений о летальных исходах у пациентов с подтвержденной или подозреваемой инфекцией гриппа не поступало.