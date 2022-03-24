На прошлой неделе гриппом чаще болели в Даугавпилсе и Лиепае
Foto: Shutterstock

На прошлой неделе самая высокая заболеваемость гриппом наблюдалась в Даугавпилсе и Лиепае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в социальных сетях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С гриппом к семейным врачам обратились 29 пациентов. 24 случая гриппа зарегистрировано в Даугавпилсе, где заболеваемость составила 279,4 случая на 100 000 населения, и 5 случаев — в Лиепае, где заболеваемость составила 99 случаев на 100 000 населения.

По данным ЦПКЗ, в Даугавпилсе с гриппом госпитализировано 23 человека, в Екабпилсе — двое, в Риге — четверо.

В то же время увеличилось количество госпитализаций в возрастной группе старше 65 лет. Из всех стационарных пациентов 13 были старше 65 лет, восемь — в возрасте от 5 до 14 лет, пять — в возрасте до четырех лет и трое — в возрасте от 15 до 64 лет.

По данным ЦПКЗ, средняя заболеваемость гриппом в Латвии на прошлой неделе составила 46 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе увеличилось число случаев других острых инфекций верхних дыхательных путей — зарегистрировано 1324 случая, или в среднем 2098,3 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей было 1553,4 случая на 100 тысяч населения.

С пневмонией в практики семейных врачей обратились 16 больных, что составляет 25,4 случая на 100 000 населения.

Как и в предыдущем сезоне 2020-2021 годов, сообщений о летальных исходах у пациентов с подтвержденной или подозреваемой инфекцией гриппа не поступало.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться