На прошлой неделе гриппом чаще болели в Даугавпилсе и Лиепае

На прошлой неделе самая высокая заболеваемость гриппом наблюдалась в Даугавпилсе и Лиепае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в социальных сетях.

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С гриппом к семейным врачам обратились 29 пациентов. 24 случая гриппа зарегистрировано в Даугавпилсе, где заболеваемость составила 279,4 случая на 100 000 населения, и 5 случаев — в Лиепае, где заболеваемость составила 99 случаев на 100 000 населения.

По данным ЦПКЗ, в Даугавпилсе с гриппом госпитализировано 23 человека, в Екабпилсе — двое, в Риге — четверо.

В то же время увеличилось количество госпитализаций в возрастной группе старше 65 лет. Из всех стационарных пациентов 13 были старше 65 лет, восемь — в возрасте от 5 до 14 лет, пять — в возрасте до четырех лет и трое — в возрасте от 15 до 64 лет.

По данным ЦПКЗ, средняя заболеваемость гриппом в Латвии на прошлой неделе составила 46 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе увеличилось число случаев других острых инфекций верхних дыхательных путей — зарегистрировано 1324 случая, или в среднем 2098,3 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей было 1553,4 случая на 100 тысяч населения.

С пневмонией в практики семейных врачей обратились 16 больных, что составляет 25,4 случая на 100 000 населения.

Как и в предыдущем сезоне 2020-2021 годов, сообщений о летальных исходах у пациентов с подтвержденной или подозреваемой инфекцией гриппа не поступало.