На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 сократилось на 21%

С 7 по 13 марта количество новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 21,6%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Число пациентов, попадающих с Covid-19, остается стабильным. На прошлой неделе таких в среднем было 138 человек, на позапрошлой — 139.

В среднем в сутки делалось 13 094 лабораторных тестов, позитивными были в среднем 5828 тестов.

Из всех сделанных тестов 11,8% или 10 780 тестов связаны со школьным скринингом, остальные — 88,2% или 80 881 тест — с остальными жителями.

За последнюю неделю репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 упал до 0,84, что указывает на небольшое снижение распространения заболевания в обществе.

Снижение заболеваемости Covid-19 наблюдается во всех возрастных группах, а также во всех регионах Латвии.

На прошлой неделе было обнаружено, что Covid-19 так же часто встречается у непривитых людей, как и у тех, кто получил только первичную вакцинацию, но в 1,6 раза реже у тех, кто также получил бустерную дозу.