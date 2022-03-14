На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 сократилось на 21%
Foto: LETA

С 7 по 13 марта количество новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 21,6%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Число пациентов, попадающих с Covid-19, остается стабильным. На прошлой неделе таких в среднем было 138 человек, на позапрошлой — 139.

В среднем в сутки делалось 13 094 лабораторных тестов, позитивными были в среднем 5828 тестов.

Из всех сделанных тестов 11,8% или 10 780 тестов связаны со школьным скринингом, остальные — 88,2% или 80 881 тест — с остальными жителями.

За последнюю неделю репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 упал до 0,84, что указывает на небольшое снижение распространения заболевания в обществе.

Снижение заболеваемости Covid-19 наблюдается во всех возрастных группах, а также во всех регионах Латвии.

На прошлой неделе было обнаружено, что Covid-19 так же часто встречается у непривитых людей, как и у тех, кто получил только первичную вакцинацию, но в 1,6 раза реже у тех, кто также получил бустерную дозу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться