На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 уменьшилось на 16,8%

Количество новых случаев Covid-19 за неделю с 1 по 7 мая уменьшилось на 16,8%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 114 новых случая Covid-19.

На прошлой неделе проведено 849 тестов, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Показатель положительных результатов составил 13,4%, что на 2,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе зарегистрировано пять умерших с Covid-19, тогда как неделей ранее — семь.