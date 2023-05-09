На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 уменьшилось на 16,8%

Количество новых случаев Covid-19 за неделю с 1 по 7 мая уменьшилось на 16,8%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 114 новых случая Covid-19.
На прошлой неделе проведено 849 тестов, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Показатель положительных результатов составил 13,4%, что на 2,6% меньше, чем на предыдущей неделе.
На прошлой неделе зарегистрировано пять умерших с Covid-19, тогда как неделей ранее — семь.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.