На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 57,4%

На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 по сравнению с предыдущей неделей выросло на 57,4%, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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На прошлой неделе выявлено 1228 случаев Covid-19, в то время как неделей ранее — 780. Увеличилось также количество сделанных тестов — на прошлой неделе сделано около 33 000 тестов или в среднем 4700 в день, что на 13,4% больше.

Вырос также удельный вес позитивных результатов — если на предыдущей неделе он составлял 3,7%, то за последние три дня прошлой недели превысил 4%. "Это означает, что все шире инфекция распространяется в обществе через неустановленные контакты", — отметил эпидемиолог.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достиг в Латвии 104,59 случая — это второй самый высокий показатель в странах Балтии. Выше он только в Литве, где на 100 000 жителей приходится 145,37 случая заболевания. В Эстонии этот показатель составляет 41,21 случая.

В то же время, по словам Перевощикова, в Латвии этот показатель по-прежнему примерно в 2,5 раза ниже, чем в среднем по Европейскому союзу.