На прошлой неделе количество случаев Covid-19 снизилось на треть

На прошлой неделе, с 16 по 22 января, количество выявленных случаев Covid-19 снизилось на 33%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего за неделю было проведено 1892 теста и выявлено 177 новых случаев. Количество сделанных тестов — на 13,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Процент положительных тестов на прошлой неделе составил 9,4%, что на 2,8% меньше, чем во вторую неделю января.

Также на 23,5% снизилось число пациентов с диагностированным Covid-19 в стационарах.

За неделю скончались девять человек с Covid-19, на предыдущей неделе — 20.

Как уже сообщалось, информация о новых случаях Covid-19 теперь появляется раз в неделю.