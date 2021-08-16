На прошлой неделе количество вакцинированных от Covid-19 — одно из самых низких с марта
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На прошлой неделе прививки от Covid-19 в Латвии получили 32 752 человека, и этот показатель является одним из самых низких с марта, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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За последние семь дней прививки в Латвии получали в среднем 4 679 человек в день. Результат на прошлой неделе был одним из самых низких с марта, когда количество вакцинированных в неделю колебалось от менее 10 000 до 32 000 человек. В начале апреля темпы вакцинации начали расти, достигнув максимума в 116 862 человека в последнюю неделю мая.

На прошлой неделе 17 138 человек получили первую дозу вакцины, 13 228 человек — вторую дозу, 2386 человек — однократную вакцину Johnson&Johnson. Число тех, кто получил первую дозу, было самым высоким со второй половины июня. Например, за неделю со 2 по 8 августа первую дозу получили 15 886 человек.

Темпы вакцинации в Латвии продолжают снижаться, значительно отставая от рекордов, достигнутых в мае. Эта тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.

На сегодняшний день в Латвии использовано 1 423 508 доз вакцины, а 720 193 человека уже прошли курс вакцинации. По крайней мере одну прививку получили 42,99% населения Латвии, а 38,15% завершили процесс вакцинации.

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