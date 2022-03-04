На прошлой неделе Латвия занимала третье место по заболеваемости Covid-19 в Европе

На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему была третьей самой высокой в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ).

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По данным ЕЦКПЗ за две недели (14-27 февраля), кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Латвии на 100 000 населения составила 6860,8 случая. Хотя заболеваемость снизилась, среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ Латвия по ее уровню поднялась с 4-го на 3-е место.

Литва занимает 8-е место, ее показатель составляет 3447 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, а Эстония поднялась на 4-е место — 5338,8 случая на 100 тысяч жителей.

Средняя заболеваемость по ЕС/ЕЭЗ составляет 1681 случай.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели зарегистрирована в Исландии — 8427,7 случая Covid-19 на 100 тысяч жителей. На втором месте Дания — 7227,9 случая.

В Латвии в период с 14 по 27 февраля также продолжал расти уровень смертности с диагнозом Covid-19. В конце прошлой недели она составляла 130 случаев на миллион жителей, и Латвия занимает по этому показателю 3-е место в ЕС/ЕЭЗ. Самые высокие показатели смертности зарегистрированы в Болгарии и Хорватии.

Средняя смертность при диагностированном Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составляла 47,1 случая на миллион жителей.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 88,8 случая на миллион жителей, и она занимает 7-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по этому показателю.

В Литве число умерших на миллион жителей составляет 30,4, страна занимает 21-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ.

Латвия в настоящее время превышает также средний показатель по заполняемости больниц в странах ЕС/ЕЭЗ. На предыдущей неделе в ЕС/ЕЭЗ доля инфицированных Covid-19 пациентов в больницах составила 30,8 на 100 тысяч жителей, в то время как к Латвии — 60,4.