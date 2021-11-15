На прошлой неделе на треть уменьшилось количество новых случаев Covid-19

Вторую неделю подряд в Латвии наблюдается существенное снижение заболеваемости Covid-19, что является результатом четырехнедельного локдауна, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе, с 8 по 14 ноября, количество новых случаев Covid-19 снизилось на треть, или на 32,9%. Во время строгого домоседства, которое началось 21 октября, совокупный уровень заболеваемости также снизился с 1463,3 до 1114,6.

Количество стационарных больных также уменьшилось на 7,9% за последние 12 дней. В результате в больницы ежедневно попадают в среднем 119 человек. В то же время число пациентов с тяжелым течением заболевания в стационарах увеличилось на 6,6%. В целом 16,3% всех пациентов с Covid-19 в больницах находятся в тяжелом состоянии

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 13 523 теста на Covid-19. Это меньше, чем на позапрошлой неделе, когда в среднем производился 20 041 тест в сутки. На прошлой неделе подтверждалось в среднем 1217 новых случаев инфицирования в сутки, что на 595 случаев меньше, чем неделей ранее.

Из всех проведенных тестов 25% или 23 864 теста были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 75% или 70 800 тестов — с остальной частью населения. Из всех положительных случаев Covid-19 6% 585 были обнаружены в ходе скрининга в учебных заведениях, а 94% или 8 516 случаев — среди населения в целом.

Репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 также упал до 0,75 на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее, когда он равнялся 0,8. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, наблюдается небольшое снижение распространения инфекции.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах и во всех регионах Латвии, однако наиболее высокие показатели по-прежнему — в Латгалии и Видземе.

Среди заболевших на прошлой недели 5 671 человек (67% от всех подтвержденных случаев) не был привит или не закончил курс вакцинации. Заболели 2 845 вакцинированных жителя (33%). Среди невакцинированных или частично вакцинированных жителей заболеваемость в 2,2 раза выше, чем среди привитых — из расчета на количество новых случаев на 100 тысяч человек в каждой группе.

Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что мере увеличения числа привитых жителей, среди инфицированных будет больше вакцинированных. Однако привитые болеют легче и гораздо реже нуждаются в госпитализации.

Средний уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Европейском союзе и Европейской экономической зоне увеличился с 306,2 до 383,9 в неделю, в Эстонии с 1659,7 до 1697,8, а в Литве снизился с 1493,3 до 1401,6. В Латвии составляет 1114,6 случаев на 100 тысяч жителей.