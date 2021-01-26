На прошлой неделе не был выявлен ни один новый случай заражения новым штаммом Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На прошлой неделе в Латвии не был выявлен ни один новый случай заражения новым штаммом Covid-19, агентству LETA сообщил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

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До сих пор в Латвии были выявлены пять случаев заражения британским штаммом коронавируса. Этот штамм на 70% более заразен, чем предыдущие виды коронавируса.

Из-за появления новых вариантов коронавируса, все прибывшие в Латвию из Великобритании или ЮАР должны соблюдать строгую десятидневную самоизоляцию. Повторный тест на Covid-19 необходимо сдать на 8-9 дней после прибытия.

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