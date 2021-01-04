На прошлой неделе от Covid-19 в Латвии привиты 2243 человека

На минувшей неделе прививки от Covid-19 производства фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech в Латвии получили 2243 человека, сообщили в Минздраве.

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Как сообщалось, 28 декабря в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty — 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.