На прошлой неделе первую дозу вакцины от Covid-19 получили втрое меньше людей, чем вторую

Вторую дозу вакцины на прошлой неделе получило рекордное число человек — а вот число людей, получивших первую дозу, продолжает падать, сообщает Национальная служба здоровья.

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Всего за неделю сделано 109 559 прививок от Covid-19, и это третий лучший показатель за все время — в прошлые две недели число привитых было выше.

С 31 мая по 6 июня первую дозу вакцины получили 23 957 человек, вторую — 76 948. Это рекорд по количеству вторых доз, и втрое меньше первых доз, чем неделю назад. Еще 7654 человека привились однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

Для сравнения, с 17 мая по 23 мая первую дозу вакцины получили 44 136 человек, а с 24 мая по 30 мая — 36 238 человек, а всего с 24 мая по 30 мая было сделано 115 404 прививки.

В воскресенье первую дозу получили 275 человек, вторую — 3503, Johnson & Johnson — 1053 человека.

Всего первой дозой привит 501 761 латвиец — это 26,58% населения (по данным на начало марта в Латвии жило 1,889 миллиона человек), а закончили вакцинацию — 349 087 человек (18,49%).