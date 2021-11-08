На прошлой неделе процесс вакцинации от Covid-19 начали около 25 000 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На минувшей неделе привито не менее 75 923 человек, из них около 25 000 получили первую дозу вакцины, около 32 000 — вторую. Еще около 12 000 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Удельный вес тех, кто на прошлой неделе начал вакцинацию, составляет около 33% общего числа привитых.

На неделе с 25 по 31 октября доля получивших первую дозу вакцины составляла 47%, на неделе с 18 до 24 октября — 53%, на неделе с 11 по 17 октября — 49%.

На прошлой неделе продолжал расти интерес к получению дополнительной дозы вакцины — дополнительную прививку сделали более 7300 человек, что примерно на 2000 больше, чем неделей ранее.

Согласно данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года численность населения Латвии составляла 1 882 200 человек, таким образом, в настоящее время привито 63,7% населения, а уже завершили процесс вакцинации 56,28% населения.