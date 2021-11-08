На прошлой неделе процесс вакцинации от Covid-19 начали около 25 000 человек
Foto: LETA

На прошлой неделе процесс вакцинации от Covid-19 начали около 25 000 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На минувшей неделе привито не менее 75 923 человек, из них около 25 000 получили первую дозу вакцины, около 32 000 — вторую. Еще около 12 000 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Удельный вес тех, кто на прошлой неделе начал вакцинацию, составляет около 33% общего числа привитых.

На неделе с 25 по 31 октября доля получивших первую дозу вакцины составляла 47%, на неделе с 18 до 24 октября — 53%, на неделе с 11 по 17 октября — 49%.

На прошлой неделе продолжал расти интерес к получению дополнительной дозы вакцины — дополнительную прививку сделали более 7300 человек, что примерно на 2000 больше, чем неделей ранее.

Согласно данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года численность населения Латвии составляла 1 882 200 человек, таким образом, в настоящее время привито 63,7% населения, а уже завершили процесс вакцинации 56,28% населения.

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LETA

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