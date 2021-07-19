На прошлой неделе темп вакцинации продолжал падать

В Латвии на прошлой неделе темп вакцинации против Covid-19 продолжал существенно подать, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

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В период с 12 по 18 июля в Латвии прививку получили в общей сложности 32 020 человек, и это один из самых низких показателей с марта этого года. В летний период этот показатель был ниже только на неделе, на которую пришлось Лиго — тогда привились 31 489 человек.

Первую вакцину в Латвии получили 33,73% жителей, полностью завершили процесс вакцинации 33,84% жителей.

Эти данные могут меняться, поскольку многие учреждения, занимающиемся вакцинацией, вводят данные о привитых в систему спустя несколько дней.

Существенный спад числа вакцинирующихся наблюдается с начала лета. Например, в активный период вакцинирования в мае и июне за один день прививались ненамного меньше людей, чем сейчас за всю неделю. Например, 28 мая был установлен рекорд — прививку получили 24 574 человек.

До сих пор самые высокие показатели были на неделе с 24 мая, когда в среднем в день прививались по 16 600 человек. С 10 мая четыре недели подряд в Латвии каждую неделю вакцинировались более 100 000 человек, с начала лета темп вакцинации начал падать.

На прошлой неделе первую прививку от коронавируса сделали 12 606 человек, а 8397 человек получили вторую дозу вакцины. Еще 11 017 человек привились вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

В среднем на прошлой неделе прививались по 4575 человек в день.

В воскресенье от "Covid-19" привилось всего 912 человек. Столь низкое число людей, вакцинированных за один день, не считая летних праздников, в последний раз регистрировалось в апреле. Первую прививку сделали 307 человек, вторую — 301. Еще 304 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson.