На прошлой неделе темп вакцинации в Латвии был самым низким с апреля
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На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжал снижаться и был самым низким со второй половины апреля, когда в Латвии было еще относительно мало вакцин и прививку получали лишь несколько приоритетных групп, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На прошлой неделе около 14 000 человек получили первую вакцину от Covid-19 и около 38 000 человек завершили процесс вакцинации, в среднем делалось около 7500 прививок в день. В последние несколько месяцев эти показатели были хуже только на неделе Лиго, когда было всего два рабочих дня.

Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 500 человек. С 10 мая в Латвии каждую неделю в течение четырех недель подряд вакцинировалось более 100 000 человек, но с начала лета эти цифры падают.

Вчера только 1672 человека получили вакцины от Covid-19, в том числе 391 человек получили первую прививку, а 1281 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 753 человека получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

Вакцинацию проводили в воскресенье девять учреждений.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 623 000 человек, процесс вакцинации завершили около 615 000 человек, что составляет соответственно 33% и 32,6% населения Латвии.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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