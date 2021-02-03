На прошлой неделе в государственных центрах социального ухода было выявлено 145 новых случаев Covid-19

На прошлой неделе в государственных центрах социального ухода было выявлено 145 случаев Covid-19, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

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По ее словам, на прошлой неделе ситуация улучшилась.

Число активных случаев Covid-19 в государственных центрах социальной помощи на прошлой неделе составило 345, из них около 80% проходят легко или бессимптомно.

"Первыми заболевают сотрудники и приходят с инфекцией, даже если делается все возможное для организации работы в учреждении", — сказала министр, добавив, что для устранения проблемы нехватки человеческих ресурсов привлекаются и административные работники, а также негосударственные организации.

Центры социального ухода в ближайшие недели готовятся начать вакцинацию против Covid-19. "Мы находимся на заключительном этапе для начала вакцинации", — сообщила Петравича.

9 февраля или даже раньше Латвия планирует получить 13 439 доз вакцины AstraZeneca, которые будут предназначены для центров социального ухода.

Министр также отметила, что после начала использования экспресс-тестов для дополнительного скрининга сотрудников в государственных центрах социального ухода в январе было выявлено 18 работников, инфицированных Covid-19. На заседании также выяснилось, что в муниципальных центрах социального ухода экспресс-тестов до сих пор нет.

Петравича также сообщила, что в ближайшее время предложит увеличить доплаты сотрудникам центров социального ухода за работу во время пандемии Covid-19 до 100% от зарплаты.