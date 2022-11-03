На прошлой неделе в Латвии лабораторно подтверждены случаи заражения гриппом

На минувшей неделе в Латвии было госпитализировано два пациента с лабораторно подтвержденным гриппом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе поступила информация от 42 практик семейных врачей, в которых 25% от общего числа посетивших их пациентов составили больные с инфекциями дыхательных путей.

Семейные врачи сообщили о семи клинически подтвержденных случаях гриппа в Риге и одном в Елгаве.

ГООО "Рижская Восточная клиническая университетская больница" сообщило о двух лабораторно подтвержденных случаях гриппа в возрастной группе от 15 до 64 лет. В обоих случаях подтвержден грипп типа А, в одном из положительных образцов определен подтип А/H1pdm09.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что больные не были вакцинированы против гриппа. Один пациент не был за границей, а другой, вероятно, заразился в самолете при вылете из Португалии, сидя рядом с пассажиркой с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей.