На прошлой неделе в Латвии обнаружен колумбийский штамм коронавируса

На прошлой неделе в Латвии был обнаружен колумбийский штамм коронавируса, вызывающего заболевание Covid-19, или штамм B.1.621, содержащий две опасные мутации — N501Y и E484K, сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на заседании правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Многие из штаммов очень похожи, но опасные мутации хорошо известны, и мы можем говорить о комбинациях мутаций. Индийский вариант также имеет очень нехарактерную комбинацию мутаций. Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и британский, или альфа-вариант, к которому добавляется вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на британский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител", — пояснил Янис Кловиньш, председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований.

Он добавил, что только время покажет, будет ли британский штамм вытеснен индийским.

Британский штамм составляет сейчас более 90% всех случаев заражения коронавирусом в Латвии.

Также на прошлой неделе в Латвии были обнаружены три случая индийского штамма и один случай египетского.