На прошлой неделе в Латвии сократилось число новых случаев Covid-19

На прошлой неделе, с 10 по 16 октября, количество новых случаев заражения Covid-19 в Латвии сократилось на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей — было зарегистрировано 5189 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

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Снижение коэффициента инфекционной воспроизводимости (R) до 0,85 свидетельствует о более медленном распространении инфекционного заболевания в обществе по сравнению с предыдущей неделей. При этом количество больных в стационарах стало меньше на 8%.

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться практически во всех возрастных группах, однако в возрастной группе от 60 до 79 лет снижение больше не выраженное.