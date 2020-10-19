На прошлой неделе в Латвии зафиксировано наибольшее число случаев Covid-19 с начала пандемии

На прошлой неделе в Латвии зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом с момента начала пандемии — 780 пациентов. По сравнению с показателями неделей ранее рост заболеваемости Covid-19 в стране составил 34%, сообщил на пресс-конференции в понедельник, 19 октября, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Две недели назад уровень заболевамости за семь дней составил 584 случая.
При этом Перевощиков отметил, что на прошлой неделе проводилось и больше тестов — в среднем 4160 ежедневно, что на 8% выше показателя предыдущей недели.
В воскресенье, 18 октября, в Латвии выявлено 44 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 3494 человека, выздоровели 1341 человек.
На данный момент в больницах находятся 80 пациентов Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. За прошедшие сутки в стационары поступили восемь человек.
У большинства — 74 человек, — течение болезни среднетяжелое, шестеро в тяжелом состоянии.