На прошлой неделе в Латвии зарегистрировано всего два случая гриппа

На прошедшей неделе в Латвии зарегистрировано всего два случая гриппа, заболеваемость гриппом сохраняется на межсезонном уровне, свидетельствует еженедельный отчет Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Сообщения о двух случаях гриппа в возрастных группах до 14 лет и от 15 до 64 лет получены от семейных врачей, принимающих в Юрмале.

Стационарные медицинские учреждения о случаях гриппа на прошедшей неделе не сообщали.

Число обращений пациентов за амбулаторной медицинской помощью в связи с острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошедшей неделе также было меньше, чем обычно в это время. В среднем было зарегистрировано 895,4 случая на 100 тыс. жителей, что ненамного больше, чем в первую неделю ноября, когда было зарегистрировано 882,4 случая на 100 000 тыс. жителей.

Общеобразовательные учреждения на прошедшей неделе посещали 63,2% учащихся, что на 1,7 проц. пункта меньше, чем в первую неделю ноября. Низкую посещаемость можно объяснить дистанционным обучением учеников 7-12-х классов. В свою очередь дошкольные образовательные учреждения посещали 72,1% зарегистрированных учащихся.

С начала сезона гриппа, которым считается неделя с 28 сентября по 4 октября, не зарегистрировано ни одного случая смерти пациента с гриппом. В прошлом сезоне от гриппа скончались 26 человек.