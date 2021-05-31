На прошлой неделе вторую прививку от Covid-19 получило в два раза больше людей, чем первую, а также большое количество людей было привито вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В целом на прошлой неделе привито 102 725 человек, что примерно на 1% меньше, чем неделей ранее (104 787 человек).

Согласно данным НСЗ, в воскресенье первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1092 человека, вторую — 987, вакциной Johnson & Johnson было привито 730 человек.

К настоящему времени первую дозу вакцины в Латвии получили 472 667 человек, полностью завершил вакцинацию 255 001 человек. В целом по стране использовано 727 668 доз вакцин от Covid-19.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, в апреле 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 человек. Таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 25,04% населения, завершили процесс вакцинации 13,51% населения.



