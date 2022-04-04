На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 снизилась во всех регионах страны

Количество инфицированных Covid-19 на прошлой неделе уменьшилось во всех самоуправлениях Латвии, подсчитало агентство LETA на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Самое большое снижение произошло в Баусском крае. В воскресенье было зарегистрировано 350 жителей, заразившихся Covid-19 за последние 14 дней, что на 50% меньше, чем в предыдущее воскресенье.

Далее следует Талсинское самоуправление со снижением числа заболевших на 48%. Там в воскресенье было зарегистрировано 366 человек, инфицированных Covid-19.

Из крупных городов число инфицированных больше всего уменьшилось в Юрмале, где вчера было 534 человека с Covid-19, что на 38% меньше, чем неделю назад. На 37% за неделю снизилось число заболевших в Лиепае — до 1381 жителя.

В Риге за неделю заболеваемость снизилась на 36%. Вчера в столице было зарегистрировано 9 279 человек, которые заразились Covid-19 за предыдущие 14 дней, и общее число заболевших в Риге впервые с середины января упало ниже 10 000 человек.

Сейчас большинству больных Covid-19 от 30 до 39 лет. За последние 14 дней в этой возрастной группе заразились 5123 латвийца. Наименьшее количество больных в настоящее время зарегистрировано в возрасте до девяти лет — 2132 человека.