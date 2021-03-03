На прошлой неделе значительно увеличилось число заразившихся Covid-19 дома
Foto: DELFI

Число заражений Covid-19 в домохозяйствах на прошлой неделе значительно увеличилось, свидетельствуют материалы, представленные на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрием Перевощиковым.

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В ходе эпидемиологического расследования выявленных случаев Covid-19 выяснилось, что по сравнению с предыдущими двумя неделями года количество инфицированных значительно увеличилось в домохозяйствах, но уменьшилось в центрах социального ухода, на рабочих местах, в медицинских учреждениях.

На прошлой неделе 57,2% инфицированных заразились в домохозяйствах, 16,4% — на работе, 6% — в учреждениях социального ухода, 6,3% — в медицинских учреждениях, 6,3% — в образовательных учреждениях, 2,1% — на частных мероприятиях, 0,1% — в приютах и 3,6% — в других местах.

Перевощиков добавил, что британским штаммом вируса люди заражались в семьях, на рабочих местах в дошкольных учреждениях, где было обнаружено два таких случая. Это также произошло на трех предприятиях и в одном учреждении социального ухода. "Это означает, что вирус распространяется с рабочего места в дом и наоборот", — сказал Перевощиков.

Он отметил, что новый штамм вируса в настоящее время в основном встречается у взрослых, но по крайней мере в одном случае этот новый штамм вируса был обнаружен и у детей.

"Неделю назад мы проанализировали одну вспышку в дошкольном учреждении в Варакляны, где восемь из 15 пациентов были взрослыми и семь — детьми, что означает, что пропорция взрослых и детей одинаковая", — сказал Перевощиков.

"Интересно, что снижение заболеваемости в течение трех недель было отмечено у людей старше 40 лет, но значительного снижения среди людей моложе 40 лет не наблюдается", — сказал представитель ЦПКЗ.

Он сказал, что ЦПКЗ внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Эстонии, так как Латвия имеет границу с Эстонией, что создает дополнительные риски.

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LETA

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LETA

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