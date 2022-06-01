На протесте Pilsēta cilvēkiem собралось около 30 человек

В Риге около 30 человек собралось на акции протеста Pilsēta cilvēkiem против невыполненных обещаний Рижской думы по улучшению городской среды.
Участники протеста встретились на Ратушной площади и отправились к зданию Департамента сообщения Рижской думы. Протестующие также остановились у памятника Свободы, провозглашая лозунг "Restartē restartu".
Участники держали в руках плакаты с надписями "Пешеходная улица", "Дайте скамейку", "Департамент отговорок", "Безопасная дорога до школу" и "Воздухе Риги пахнет дизелем".
За маршем наблюдали несколько полицейских. Мероприятие прошло без происшествий, отмечает агентство LETA.
Уже сообщалось, что Не дождавшись положительных перемен в городской среде, общество Pilsēta cilvēkiem объявило об организации протестного шествия в Риге.
Нынешняя дума у власти уже больше, чем полтора года, но обещанные перемены так и не видны считают в Pilsēta cilvēkiem.
В организации отмечают, что проблем в городе много, особенно в связи с безопасностью. Обустройство новых пешеходных переходов в городе идет очень медленно и не планируется никаких специальных мер по снижению трафика; реализуются проекты с неудачной и даже опасной для пешеходов и велосипедистов инфраструктурой, такие как открытый в выходные туннель под улицей Лачплеша возле улицы Маскавас, дороги на Луцавсале и строительство Восточной магистрали.
По-прежнему отсутствует план превращения улицы Тербатас в пешеходную, на улице Чака в одном направлении убрали велодорожку, а на улицах Барона, Бривибас и Валдемара нет заметных улучшений и они не планируются.
Также одна из существенных проблем — сокращение рейсов общественного транспорта из-за отсутствия финансирования. Вопреки заявленным городским планам, это снижает привлекательность общественного транспорта и увеличивает количество автомобилей на улицах.
Pilsēta cilvēkiem также выражает недоумение по поводу кампании "Не будь обезьяной. Езди как человек", организованной Рижской думой совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения. В обществе считают, что это бессмысленное оскорбление уязвимых участников дорожного движения.
"Вместо того, чтобы улучшить в Риге безопасность хотя бы при помощи тех же столбиков, Рижская дума обязывает пешеходов нажимать кнопки на светофорах. Это дорого обходится и усложняет передвижение по городу пешком. А потом еще и акции, в которых пользователей микромобильности обзывают обезьянами!", — говорит председатель правления Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис.