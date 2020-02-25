На проведение внеочередных выборов в Рижскую думу из госбюджета выделят 761 тысячу евро

Правительство сегодня рассмотрит вопрос о выделении 761 024 евро на организацию выборов Рижской думы.

Финансирование планируется выделить из программы "Средства на непредвиденные случаи".

Как сообщалось, президент Эгил Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы, принятый Сеймом 13 февраля. Закон вступит в силу во вторник. До досрочных выборов столичное самоуправление возглавит временная администрация.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня объявит дату выборов.

ЦИК для организации выборов необходимо 571 582 евро, остальные средства будут выделены Управлению по делам гражданства и миграции для рассылки приглашений на выборы и подготовку списков избирателей.